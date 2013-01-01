حمزة يحقق المركز السادس وطلبة الثالث عشر ببطولة العالم للسلاح

حقق لاعبا المنتخب الوطني لسلاح الشيش محمد حمزة وعبدالرحمن طلبة المركزين السادس والثالث عشر على التوالي، ببطولة العالم للمبارزة التي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

وودع حمزة منافسات ربع النهائي بعد الخسارة بصعوبة من لاعب فرنسا إنزو ليفورت المصنف الثاني عالميا وحامل لقب البطولة بنتيجة 15-14 باللمسة الذهبية بعد مباراة ماراثونية ليحتل المركز السادس رغم إصابته خلال المباراة.

أما نجم المنتخب الناشيء عبدالرحمن طلبة (16 سنة) فقد قدم اداء متميزًا في مشاركته الأولى ببطولات العالم للكبار حيث نجح في الإطاحة ببطل إيطاليا أليسيو فوكوني المصنف الرابع عالميًا من دور الـ32 بنتيجة 15-8 قبل أن يخسر طلبة بصعوبة في دور ثمن النهائي من بطل اليابان كيسوكي ماتسوياما بصعوبة بنتيجة 15-13 بعد مباراة مثيرة ويحتل المركز الثالث عشر.

وقائمة منتخب سلاح الشيش رجال: علاء أبو القاسم ومحمد حمزة وعبد الرحمن طلبة ومحمد حسن. ويقود الفريق فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة.

ويرأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد ممثل البنك الأهلي.

ويتواجد في منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.

وفي انجاز كبير استطاع زياد السيسي حصد ميدالية برونزية تاريخية لمصر في منافسات سلاح السيف وهي الميدالية الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفردي بتاريخ البطولة.