 ضبط 75 مخالفة متنوعة خلال حملات على مخابز وأسواق المنيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط 75 مخالفة متنوعة خلال حملات على مخابز وأسواق المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 27 يوليه 2023 - 11:25 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يوليه 2023 - 11:25 ص

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حملات مديرية التموين على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية؛ لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية.

وحررت مديرية تموين المنيا، 75 مخالفة متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المخالفات تنوعت، كالآتي:

رصد 68 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية: "إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - تصرف وتجميع - عدم وجود سجلات - قضايا أخرى متنوعة".

وفي مجال متابعة الأسواق، ضبط 7 مخالفات تنوعت ما بين: "مجهولة المصدر – شهادة صحية - غش تجاري".

وأشار إلى مواصلة تكثيف الحملات لرصد المخالفات، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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