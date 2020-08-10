السيطرة على حريق بمخلفات مطعم شهير في الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الخميس، على حريق نشب في قطعة أرض فضاء بها قمامة ومخلفات أحد المطاعم البدوية الشهيرة الكائنة في منطقة الكينج مريوط، غربي المحافظة.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، ومأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، حول وقوع حريق وانبعاث دخان كثيف من أرض فضاء كائنة أمام مدرسة الجمارك، وعلى مقربة من خطوط إحدى شركات البترول.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى باقي المنطقة المجاورة، وجرى فرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

وبسؤال شهود العيان أفادوا بأن الحريق يتكرر كثيرًا وأنه ناتج عن قيام أحد المطاعم البدوية الشهيرة في المنطقة بإلقاء مخالفتهم في الأرض، ثم يقومون باضرام النيران في القمامة عند زيادتها للتخلص منها، وذلك رغم تحرير عدة محاضر لهم، وإبلاغ الحي بذلك، لكن دون جدوى.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة ثانٍ العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.