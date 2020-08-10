صحة الغربية: شن حملة على 1503 منشآت غذائية وتحرير 934 محضرا

شنت مديرية الصحة بالغربية، حملات تفتيشية على 1503 منشآت غذائية، وتبين وجود عدة منشآت بها خطرا داهما على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات، من تحرير 936 محضرا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و934 محضرا لعدم حمل شهادات صحية وسحبت عينات للفحص بالمعامل المركزية؛ لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى إعدام أغذية تالفة ومجنبة 821 كجم مواد غذائية 224 لتر عصائر مختلفة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وضبط 15 طنا و24 كجم، و1230 لترا ومواد غذائية مختلفة الخواص، وإصدار قرار غلق إداري ضد 365 منشأة تدار دون ترخيص.

وقال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، إن ذلك يأتي بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ الغذائية؛ للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، وضمان سلامة المواطنين.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، وتوفير أغذية آمنة للمستهلك، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والوقوف على مدى توافر الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الأغذية، وسحب عينات من الأغذية المشتبه بها والمعروضة بالأسواق، وإرسالها إلى المعامل المركزية للتحليل وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

وكشف عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومخاطبة الجهات المختصة بالمراكز؛ لغلق المنشآت الغذائية غير المرخصة وغير المستوفية للاشتراطات الصحية.