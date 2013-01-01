قنصل المغرب يوضح مصير حاجة نزلت بالجزائر عقب إصابتها بوعكة صحية في الطائرة

قال القنصل المغربي لدى الجزائر، سعيد حال، إن مصالح القنصلية تستمر بمتابعة حالة حاجة مغربية مسنة، منذ نزولها على أرض الجزائر بشكل اضطراري قصد تلقي العلاج بعد تدهور صحتها في الطائرة.

وأضاف حال أن "حالة السيدة مستقرة في الوقت الراهن، بيد أنها لم تتلق بعد أي تصريح من الطبيب الخاص بعنايتها من أجل ترحيلها إلى وطنها".

وأشار ذات المتحدث إلى أن "وزارة الخارجية المغربية أصدرت تعليمات دقيقة بمواصلة تتبع الحالة الصحية للسيدة المغربية وترحيلها فور صدور تصريح بذلك من طبيبها".

وأكد أن "مصالح القنصلية أبلغت أبناء السيدة بجميع تفاصيل قرار وزارة الخارجية، كما تطلعهم بشكل منتظم على حالتها الصحية".

ولفت إلى أن حالة السيدة الصحية مستقرة، إلا أنها لا تخولها بالسفر عبر الطائرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن القنصلية تبذل قصارى جهدها، بالشراكة مع المصالح المعنية، مع إصدار تعليمات بالعمل على ترحيلها حالما تسمح حالتها الصحية بذلك.

وسمحت السلطات الجزائرية منتصف الشهر الجاري لطائرة تابعة للخطوط السعودية بالهبوط في مطار الجزائر الدولي، بعد تعرض حاجة مغربية لوعكة صحية حادة على متن الطائرة، أثناء عبورها المجال الجوي الجزائري في رحلة عودتها إلى المغرب عقب أدائها فريضة الحج.