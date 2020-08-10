إيمان محمد الثامنة على الثانوية الأزهرية بالمنوفية: لم أمتلك حسابا على منصات السوشيال ميديا

سيطرت حالة من السعادة على أسرة الطالبة إيمان محمد عبدالعزيز الثامنة على الثانوية الأزهرية، والأولى على محافظة المنوفية، المقيمة بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون.

وقالت إيمان لـ"الشروق": "فوجئت بحصولي على المركز الثامن بالشهادة الثانوية الأزهرية"، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع أن تكون ضمن قائمة الأوائل، ولكنها كانت دائما واثقة في كرم الله.

وأكدت إيمان، أن سر تفوقها في الشهادة الثانوية يرجع إلى الالتزام الديني، وحفظها للقرآن الكريم كاملاً والمداومة على تلاوته، حيث أتمت حفظه في الصف السادس الابتدائي.

وأضافت إيمان، أنها كانت تحرص دائما على مراجعة دروسها أولا بأول، وكانت تذاكر 4 ساعات فقط في اليوم، مشيرة إلى أنها لم تمتلك أي حسابا على منصات التواصل الاجتماعي حتى الآن.

ووجهت إيمان، الشكر لمعلميها وأسرتها التي كانت دائما داعمة لها، خلال مراحل تعليميها.