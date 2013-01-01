انتخاب البريطاني جيم سكي رئيسًا للهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ

انتخب البروفيسور البريطاني جيم سكي، أستاذ الطاقة المستدامة في جامعة "إمبريال كوليدج لندن"، أمس، رئيسًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ، وهي مؤسسة ذات أولوية في مجال المناخ، تزود صانعي السياسات بمعلومات علمية منتظمة وتقييمات دقيقة لتغير المناخ تساعدهم على اتخاذ القرارات.

كان البروفيسور سكي يخوض المنافسة ضد عالمة المناخ البرازيلية ثيلما كروج والبلجيكي جان باسكال فان يبسيرل و ديبرا روبرتس من جنوب إفريقيا.

وكرئيس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، سيركز البروفيسور سكي على ثلاث موضوعات، وهم ضمان المشاركة الشاملة والتعاون عبر جميع البلاد، وتعزيز استخدام أفضل العلوم وأكثرها صلة، وتعظيم وصول وتأثير عمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من خلال مشاركة صانعي السياسات والجهات المختصة.

وزار البروفيسور سكي، مصر، الشهر الماضي، والتقى بالعديد من المسؤولين وخبراء المناخ لمناقشة القضايا الحالية المتعلقة بتغير المناخ، ومعرفة المزيد عن احتياجات الحكومة المصرية فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف وتقديم خبرته الدقيقة في هذا المجال، بحسب بيان لسفارة بريطانيا في مصر.

من جهته، قال السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي: تهانينا للبروفيسور جيم سكي على انتخابه رئيسًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. إنه الشخص المناسب لواحد من أهم الأدوار في العالم وكان جزءًا لا يتجزأ من الهيئة، حيث أثبت ريادته المتميزة كمفكر استراتيجي ومبتكر.

وأضاف بايلي: تكشف زيارته الأخيرة لمصر ودول أخرى في الشرق الأوسط عن التزامه بالتعاون مع الشركاء في جميع المناطق. نتمنى له كل التوفيق في هذه المهمة الأكثر إلحاحًا.