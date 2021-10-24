دبلوماسي سابق: مصر الشريك الاقتصادي الأول لروسيا بإفريقيا والعالم العربي

قال السفير عزت سعد، مساعد وزير الخارجية السابق، وسفير مصر لدى روسيا الأسبق، إن هذا العام يوافق ذكرى مرور 80 عامًا، على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.



وأكد خلال لقاء خاص لبرنامج «مساء دي إم سي»، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الخميس، أن التعاون الثنائي بين مصر وروسيا اكتسب زخمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن مصر هي الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لموسكو في إفريقيا والعالم العربي على الإطلاق.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي، أشار في كلمته خلال لقائه مع نظيره الروسي بوتين، إلى محطة الضبعة لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية، معتبرًا إياه بالصرح العظيم.



وفي المقابل ذكر الرئيس الروسي مصر أكثر من مرة في خطابه خلال الجلسة الافتتاحية، يما يتعلق بمحطة الضبعة، وحرصه على افتتاح منطقة الصناعات الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لتكون نافذة لروسيا لتصدير ما ستنتجه هذه المنطقة للقارة الإفريقية، والاستفادة من منطقة التجارة الحرة الكبرى في إفريقيا.



ونوه بأن هناك مقاربة ذكية حدثت من الجانب الروسي خلال الجلسة الافتتاحية، خاصًة وأن القمة تأتي بعد أيام من الجدل المثار حول انسحاب روسيا من اتفاقية البحر الأسود المتعلقة بالحبوب، الأمر الذي آثار قلق قادة إفريقيا.



ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رؤساء المنظمات الإقليمية الإفريقية، وذلك على هامش القمة الإفريقية – الروسية المنعقدة بمدينة سان بطرسبرج.

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات القمة الإفريقية الروسية، بمدينة سان بطرسبرج، وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.