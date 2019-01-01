قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن «الغرب استغل اتفاق الحبوب للحصول على احتياجاته»، منوهًا أنه «حرم الدول الفقيرة من حقوقها».

واستشهد خلال كلمة، ضمن فعاليات القمة الإفريقية الروسية بمدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس، أن «موسكو انسحبت من اتفاق الحبوب؛ لأنه لا يمكن التعويل عليه في خدمة الدول الإفريقية».

وأشار إلى أن موسكو تسعى لإنشاء طرق بديلة لضمان نقل البضائع الروسية، معلنًا تقديم آلاف الأطنان من القمح مجانًا لعدد من الدول الإفريقية، خلال الأشهر المقبلة.

وذكر أن «روسيا تسهم بجزء مهم في الأمن الغذائي العالمي، وتعتبر موردا موثوقا فيه»، قائلًا إنها تعمل على نظام أكثر عدلًا في توزيع الموارد، ومستعدة لنقل تجربتها في الإنتاج الزراعي لإفريقيا.

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات القمة الإفريقية الروسية، بمدينة سان بطرسبرج، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشترك.

وتهدف القمة، إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، وتعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذاً في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.