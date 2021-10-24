واتساب تطلق رسميا ميزة رسائل الفيديو الفورية

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب، اليوم، رسميا عن إطلاق ميزة رسائل الفيديو القصيرة، وذلك بعد بضعة أسابيع من بدء اختبارها، وأنها ستتوفر للجميع خلال الأسابيع القادمة.

ولفتت واتساب، المملوكة لشركة ميتا، في بيان على مدونتها إلى أن الرسائل الصوتية في واتساب غيرت الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة.

وأضافت: انطلاقا من هذه الخاصية طرح (رسائل الفيديو الفورية) الجديدة، يمكن الآن تسجيل مقاطع فيديو شخصية قصيرة ومشاركتها مباشرة في الدردشة.

وأوضحت واتساب أنه يمكن استخدام رسائل الفيديو للرد على الدردشات في الوقت الفعلي لتعبر بشكل مرئي عما يريدون قوله من خلال مقطع تصل مدته إلى 60 ثانية.