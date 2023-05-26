نتائج الضربات الليلية الروسية: ميناء أوكراني يتلقى ضربة موجعة

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تؤكد كل المعطيات الميدانية على أن سلسلة الضربات الصاروخية الليلية الروسية الثلاث ضد موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، بعد الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حققت أهدافها.

وتعرضت البنية التحتية البحرية في أوديسا والمدن المجاورة لأضرار بالغة. وإلى جانب ذلك تم تدمير قاعدة للمرتزقة الأجانب والمطار العسكري في نيكولاييف.

ووفقا للمعطيات الأوكرانية، استهدف الجيش الروسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، المناطق المذكورة بـ16 صاروخا مجنحا من طراز "كاليبر"، و8 صواريخ مجنحة من طراز "خا-22"، و6 صواريخ "أونيكس" تم إطلاقها من منظومة باستيون الساحلية، وكذلك صواريخ "خا-59" الجوية الموجهة وعشرات المسيرات الجوية الهجومية.

وخلال ذلك تم مجددا استهداف الموانئ والمراسي وأنظمة الدفاع الجوي للعدو ومنشآت عسكرية أخرى وخاصة في أوديسا.

ووفقا لشهود عيان تحول مبنى إدارة ميناء أوديسا وكذلك مصرف "فوستوك" المجاور، لكومة من الحجارة وأنقاض الهياكل الخرسانية، ولم يعد هناك وجود لميناء أوديسا.

وكتب شاهد عيان في مواقع التواصل الاجتماعي: "انتهى كل شيء. لم يعد هناك ميناء. هناك أنقاض الخرسانة المسلحة ولكن لا فائدة منها. ميناء أوديسا تحول إلى نفايات".