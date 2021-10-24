البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس

قرر البنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من 30 يوليو الجاري.



وأكد البنك في بيان، اليوم، متابعته الدقيقة لكافة المستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي والمالي للأردن، معربا عن ارتياحه تجاه المستجدات المتعلقة بأداء الاقتصاد الأردني والأداء الإيجابي لكافة المؤشرات النقدية والمصرفية في المملكة.



ويأتي هذا القرار بعد يوم من رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس.