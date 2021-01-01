مسئولة أمريكية تؤكد أهمية الكويت كحليف استراتيجي وشريك أساسي في جهود تعزيز الأمن بالمنطقة

أكدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشروق الاوسط دانا سترول، أهمية دولة الكويت كحليف استراتيجي وشريك أساسي للولايات المتحدة، في جهود تعزيز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد في منطقة الشرق الاوسط.

وقالت سترول - في حفل أقامه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، بمناسبة تنصيب الشيخة الزين الصباح سفيرة لدولة الكويت في واشنطن اليوم /الأربعاء/، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية - إن الشراكة مع دولة الكويت أساسية وحيوية نظرا لدورها كقوة للسلام والدبلوماسية في المنطقة والعالم.

وهنأت المسؤولة الأمريكية - في كلمتها - السفيرة الزين الصباح، متطلعة للعمل معها على تعزيز التعاون بين الكويت والولايات المتحدة اللتين ترتبطان بعلاقات صداقة تاريخية في المجالات كافة وتتشاركان رؤى حفظ السلام والاستقرار في الشرق الاوسط.

وأعربت عن امتنان الولايات المتحدة الامريكية لاستضافة الكويت، رابع أكبر قوة للجيش الأمريكي خارج الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس مكانة دولة الكويت وأهميتها في الإقليم.

وأشادت بجهود الكويت الدبلوماسية في المنطقة لاسيما قيامها بدور الوساطة وتقريب وجهات النظر والسعي لخفض التصعيد فيها.

من جهتها أكدت السفيرة الشيخة الزين الصباح، متانة العلاقات الكويتية الأمريكية وتناميها بصورة مستمرة؛ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية والثقافية.

وقالت إن الكويت والولايات المتحدة حليفان قويان يتشاركان المبادىء والقيم العالمية، التي تدعو إلى حفظ السلام والاستقرار في العالم وحشد الجهود لتقديم المساعدات الانسانية للمحتاجين.

وأضافت أن الولايات المتحدة تعتبر الوجهة الاستثمارية الأهم بالنسبة لدولة الكويت، كما أنها وجهة رئيسية للطلبة والباحثين وملتقى العلاج والسياح الكويتيين.

وأكدت أن الاستثمار في تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والرقمية من أولويات دولة الكويت في المرحلة المقبلة، حسب رؤية 2035، مشيرة إلى إنشاء شركة (جوجل العالمية) منطقة سحابية خاصة بها في دولة الكويت من شأنها دعم البنية التحتية الرقمية في الكويت وإدارة مهام الأعمال الرقمية بكفاءة عالية.

وشددت على أن الكويت لعبت دورا مهما في جهود المصالحة والوساطة والدبلوماسية البناءة بين الدول على مر السنين وعملت بشكل وثيق على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف ملتزمة بأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط.

بدوره، هنأ مدير إدارة الشؤون الدولية في شركة (شيفرون) الأمريكية للطاقة ليم سميث، السفيرة الشيخة الزين الصباح على توليها مهام عملها الجديد في واشنطن كأول سفيرة أمرأة لدولة الكويت في الولايات المتحدة الامريكية متمنيا لها النجاح والتوفيق.