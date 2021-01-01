جمال الكشكي: الجلسات المصغرة هدفها صياغة مخرجات ونتائج الحوار الوطني

كشف الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن هدف الجلسات المصغرة بالحوار الوطني، والتي انعقدت أمس، بأنها تكتب وتصوغ المخرجات والنتائج التي أسفرت عنها المناقشات في اللجان العامة بالحوار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، والمذاع على قناة «الأولى المصرية»، مساء الأربعاء، أن مجلس الأمناء رأي ضرورة تشكيل لجنة مصغرة لصياغة نتائج النقاش باللجان، وما دار خلال 48 جلسة في 60 قضية حتى الآن بالحوار الوطني، وتضم هذه اللجنة من 10 إلى 15 شخصية من المتخصصين، وتراعي توازن التمثيل السياسي من مختلف الأطراف.

وأوضح أن هناك بعض الموضوعات التي تحظى بتوافق عام، والبعض الآخر مازال النقاش فيه بمسارات متبادلة ومتباينة بين وجهات النظر، منوهًا أن هذه اللجان المصغرة ترفع المخرجات لمجلس الأمناء، والذي بدوره رفعها إلى الرئيس السيسي؛ للتصديق عليها كما وعد في المؤتمر الوطني ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية دون قيد أو شرط.

وأكد أن مجلس الأمناء لا يرفع وجهة نظر واحدة، ولكن من الممكن أن يرفع وجهتي نظر مختلفتين، ليكون التقدير السياسي لمؤسسات الدولة، إذا كان يتعلق بتشريع، ويتولى الرئيس إحالته لمجلس النواب، وإذا كانت قرارات يصدق عليها مباشرةً.

وأعلنت إدارة الحوار الوطني، أمس، عن بدء الجلسات المتخصصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتزامن مع استمرار انعقاد الجلسات العامة للحوار الوطني بأرض المعارض.

وأوضحت أنه منذ بدء الجلسات العامة للحوار الوطني، تم عقد أكثر من 50 جلسة معلنة، ناقشت العديد من القضايا المهمة في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، وشهدت حضور آلاف المشاركين من كل أطياف المجتمع ومختلف التوجهات والأيديولوجيات.