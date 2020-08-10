تلقى المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، اليوم الخميس، رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشأن الاعتداء على نسخة من القرآن الكريم في السويد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، مساء الخميس، توجه «جوتيريش» بالشكر إلى المرجع الديني الأعلى في العراق، على رسالة الأخير التي أرسلها يوم 29 يونيو، بشأن أعمال حرق القرآن.

وقال إنه «شعر بانزعاج شديد من حادثة حرق القرآن الأخيرة في العاصمة السويدية ستوكهولم، والتي أدت إلى احتجاجات في جمهورية العراق خلال عطلة عيد الأضحى».

وأضاف: «اسمحوا لي أن أعرب عن تضامني مع المجتمع الإسلامي، وأن أدين أعمال التعصب والعنف والإسلاموفوبيا، التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتسهم في التمييز والتطرف».

وأشار إلى انه عبّر عن هذا الموقف في اتصال هاتفي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين، بتاريخ 30 يونيو، كما انعكس ذلك أيضاً في البيانات الصحفية الصادرة عن مكتب الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، في 29 يونيو، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في 11 يوليو، في افتتاح المناقشة العاجلة لمجلس حقوق الإنسان حول «الارتفاع المقلق في أعمال الكراهية الدينية المتعمدة والعلنية كما تجلى من خلال التدنيس المتكرر للقرآن الكريم في بعض البلدان الأوروبية وغيرها».

ولفت إلى أن «منظومة الأمم المتحدة مصممة على التنفيذ الكامل لقرار مجلس حقوق الإنسان، بشأن مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف»، مؤكدا «مواصلة الأمم المتحدة، من خلال هيئاتها ذات الصلة، حث الدول الأعضاء على دراسة سياساتها وأطرها الوطنية؛ لتحديد الثغرات التي قد تعوق منع أعمال والدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي قد تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف ومقاضاة مرتكبيها».

وأكمل: «يضطلع الزعماء السياسيون والدينيون بدور مهم بشكل خاص، في رفع صوتهم بحزم ضد مظاهر الكراهية الدينية، وتوضيح أن الحوار السلمي هو أفضل طريق لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادلين، بما في ذلك احترام التنوع، وهي لبنات أساسية لبناء مجتمع متماسك وقادر على الصمود».

وأكد تأييده التام للدعوة إلى تعزيز التعايش السلمي وتوطيد قيم الرحمة، معربًا عن ن احترامه الحقيقي وإعجابه الشديد بحكمة «السيستاني»، ونهجه المعتدل وندائه المستمر من أجل الاحترام المتبادل والوحدة.