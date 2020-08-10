توافد الزوار لحضور الليلة الختامية بمولد السلطان الفرغل في أسيوط

تختتم الطرق الصوفية بمحافظة أسيوط ومحبي آل البيت، اليوم الخميس، الاحتفال السنوي لمولد العارف بالله الإمام محمد أحمد الفرغل الشهير بـ"سلطان الصعيد"، في مدينة أبوتيج، وسط توافد مئات الآلاف من الزوار من المحافظة والمحافظات المجاورة.



وعمت الفرحة، جموع المواطنين ورواد ومحبي سلطان الصعيد، وأطلقت السيدات الدعوات والزغاريد ابتهاجًا بزيارة ضريح السلطان بعد غلقه، وتراجع الزوار منذ السنوات الماضية على خلفية جائحة كورونا، حيث أقام محبو آل البيت حلقات الذكر والإنشاد، وفتح مأدبات الطعام؛ لاستقبال الزائرين.

وأكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أنه منذ بداية الاحتفال شكلت المديرية فرقا من الأئمة لإقامة حلقات دعوية وشرح مفاهيم الدين ودور المجتمع في الحفاظ على الوطن.

وكشف عن بالتنسيق مع المحافظة وأجهزة الأمن، لفتح جميع المساجد بمدينة أبوتيج على مدار اليوم، وتواجد الأئمة والمشايخ للمشاركة في الاحتفال.

وفرضت أجهزة الأمن بأسيوط، كردونات أمنية من ضباط المباحث والمرور برئاسة اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، واللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية.

وقرر مدير الأمن، تعزيز الخدمات الأمنية على مداخل ومخارج مدينة أبوتيج وبمحيط ميدان الفرغل وأماكن الملاهي؛ لمنع السرقات والتحرش والمشاجرات، وتسيير حركة المرور.

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، حالة الطؤارى وتشكيل فرق عمل من موظفي الوحدة المحلية، وبالتنسيق مع إدارات الشباب والرياضة والصحة والتموين؛ لتوفير احتياجات الزائرين وتخصيص مكان بمكبرات صوت للإعلان عن المفقودين وحالات الغياب.

وكشف رئيس المدينة، عن تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط برفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين، وتوفير كل وسائل الراحة للزائرين.

يذكر أن السلطان الفرغل هو محمد بن أحمد الشهير بالسلطان الفرغل، ولد في القرن التاسع الهجري بقرية بني سميع التابعة لمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، ويقع ضريح ومسجد السلطان الفرغل بوسط مدينة أبوتيج من الناحية الشرقية بالقرب من النيل، وتوفي السلطان الفرغل سنة 850 هجريا.

وعمل السلطان الفرغل، منذ صباه برعي الغنم والزراعة وعرف بالتقوى والورع، ولقب بـ"سلطان الصعيد" ينتهي نسبة إلى آل بيت سيدنا محمد -صل الله عليه وسلم- وخالة هو العارف بالله الشيخ علي الفيل أحد أولياء الله الصالحين، وله ضريح بقرية بني سميع.