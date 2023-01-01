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كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن رحيل البرتغالي روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد زعمت في وقت سابق، أن روي فيتوريا سيرحل عن القيادة الفنية لمنتخب مصر لتدريب الأهلي السعودي.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: «هناك كلام في الصحف السعودية، ولكن الاتحاد متمسك بالمدير الفني البرتغالي فيتوريا».

وأضاف: «وهناك حرص من اتحاد الكرة على استمراره في المنتخب، وفيتوريا يمثل إضافة قوية لنا بكل تأكيد».

وبسؤاله عن حقيقة عدم تقاضي الحكام رواتبهم، قال: «الحكام لهم حق والجميع تحمل، وأريد تقديم التحية و الشكر لهم، والشركة الراعية وعدت بتوفير أموال، وعند تصل لنا سيتم تسديد أموال الحكام».

وأتم: «وأؤكد لك أنه خلال أيام سيتم صرف مستحقات الحكام، وبالفعل هم لا يتقاضون رواتبهم منذ شهر مارس الماضي».