رئيس الحكومة من العلمين الجديدة: مصر ناجحة في التمويل والتنمية الذاتية جدا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «كل المدن الجديدة أنشأت بعيدًا تمامًا عن موازنة الدولة المصرية»، مشيرًا إلى أن «هيئة المجتمعات العمرانية، تبنى وتطور تلك المدن بأسلوب التمويل الذاتي».

وأضاف خلال لقاء لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن تكلفة بناء وتطوير المدن الجديدة، تأتي من عوائد البيع والتسويق، معقبًا: «الحمد لله مصر ناجحة في التمويل والتنمية الذاتية جدًا، ونموذج للعالم كله في كيفية إنشاء المدن الجديدة».

وأشار إلى أن «العلمين الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع؛ والتي أنشأتها الدولة المصرية خلال الـ4 سنوات الماضية»، موضحًا أنها «مخططة ومصممة على أعلى مستوى؛ لتناسب مع كل فئات المجتمع المصري».

وأوضح أن «المدينة تضم كل مستويات الإسكان بداية من الاجتماعي، حتى مستوى الأبراج على الكورنيش»، قائلًا إن «ما يميز المدينة وجود جامعتين مفتوحتين تستقبل الشباب والطلاب».

ولفت إلى أهمية الترويج للمدينة الجديدة عبر الفعاليات المختلفة، حتى يعتاد المواطنون والزوار ويتأقلمون على وجودها، مشيرًا إلى أن «مهرجان العلمين يخدم هذا الهدف بشكل كبير».

وأكمل: «المهرجان يظهر كيف تحولت المدينة لتكون نابضة بالحياة، وبدأ العمران يظهر في فترة وجيزة، العالم كله يشاهدها عبر تلك الفعاليات، ويعلم مدى قيمة وتميز هذا الموقع الفريد على ساحل البحر المتوسط، وحجم التنمية العمرانية».