الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من الارتفاع القياسي لدرجة الحرارة على كوكب الأرض

حذر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، من تواصل الارتفاع القياسي في درجة حرارة كوكب الأرض بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، قائلا "إن عصر الاحتباس الحراري قد ولى، وحل عصر الغليان العالمي"، في أعقاب تأكيد علماء المناخ أن شهر يوليو الجاري هو أكثر الأشهر تسجيلا للارتفاع في الحرارة في العالم.

واعتبر جوتيريش، في تصريحات، "تغير المناخ بداية لعصر مناخي جديد"، لافتا إلى أنه ما زال، على الرغم من ذلك، من الممكن الحد من ارتفاع حرارة الكوكب إلى 1.5 درجة مئوية، وتفادي أسوأ التغيرات المناخية، لكن ذلك يتطلب تحركا مناخيا كبيرا وعلى الفور.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي، مشددا على أن موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالية مرعبة.

وقال "بالنسبة للكوكب بأكمله.. إنها كارثة"، مشيرا إلى أنه لو تم استثناء العصر الجليدي المصغر، فإن شهر يوليو الجاري سيحطم الأرقام القياسية في جميع المجالات.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة الحرارة المرتفعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي بأنها "صيف قاس"، مبينا أن التأثيرات الشديدة للتغير المناخي تتماشى مع التوقعات والتحذيرات المتكررة من قبل العلماء، لكن المفاجئ في هذه التغييرات المناخية أنها تجري بسرعة كبيرة.

كما أهاب جوتيريش، قبيل انعقاد قمة الطموح المناخي التي سيستضيفها في سبتمبر المقبل، الدول المتقدمة بالالتزام بتحقيق حيادية الكربون قبل عام 2040، والدول الناشئة ببلوغ هذا الهدف قبل عام 2050، معتبرا أن الدمار الذي بدأته الإنسانية، يجب ألا يبعث على اليأس بل العمل.

يذكر أن العالم شهد، في يوليو الجاري، ارتفاعا قياسيا في درجة الحرارة، ما تسبب باندلاع موجة حرائق واسعة في أوروبا وشمال إفريقيا وشمال أوروبا.