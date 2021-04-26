الاتحاد الأوروبي يرفض تدنيس الكتب المقدسة: اعتداء واستفزاز واضح



اكد الاتحاد الأوروبي، رفضه القوي والحازم لأي شكل من أشكال التحريض على الكراهية الدينية وعدم التسامح؛ في أعقاب الأعمال الأخيرة التي نفذها أفراد في أوروبا وتسببت في الإساءة للعديد من المسلمين، وذلك وفقا لما جاء في وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى الأوروبي للشئون الخارجية، في بيان له اليوم الخميس، إن احترام التنوع قيمة أساسية للاتحاد الأوروبي، ويشمل احترام الطوائف الدينية الأخرى.

وأكد بوريل، أن تدنيس القرآن الكريم أو أي كتاب آخر يعتبر مقدسا هو اعتداء، واستفزاز واضح.

وقال: "لا مكان للتعبير عن العنصرية والكراهية وما يتصل بذلك من تعصب في الاتحاد الأوروبي".

وأوضح المسئول الأوروبي، أن الوقت قد حان للوقوف معا من أجل التفاهم والاحترام المتبادلين، مؤكدا أن تلك الأعمال التي يرتكبها الأفراد المحرضون تفيد فقط الذين يريدون تقسيم المجتمعات الأوروبية.