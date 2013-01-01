قال مغني الراب العالمي ترافيس سكوت إن حفله في مصر بمنطقة الأهرامات تم تأجيله لأسباب لوجيستية ولم يتم إلغاؤه.

جاء ذلك في تغريدة له عبر موقع "تويتر".

وكانت الشركتان المنظمتان للحفل، لايف نيشن الأمريكية، وتيكيتس مارشيه المصرية، قد أعلنتا في وقت سابق إلغاء حفل ترافيس سكوت الذي كان مقررا بعد غد الجمعة في سفح الأهرامات.

وأضاف سكوت في تغريدته أن قرار التأجيل اتُخذ لأسباب لوجيستية سوف يتم حلها قريبا.

وبشّر جماهيره بأنه سيعلن الموعد الجديد للحفل قريبا جدا.

يُذكر أن الحفل أثيرت حوله أزمة كبيرة بسبب مطالبات متعددة بإلغائه لتخوفات أمنية تارة وبزعم أن ترافيس سكوت ماسوني وينتمي لحركة الأفروسنتريك تارة أخرى، كما أعلنت نقابة المهن الموسيقية إلغاء التراخيص الخاصة بالحفل قبل أن تعلن منحها للشركة بشروط، وترك القرار للجهات المختصة.