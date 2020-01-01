الإمارات تستحوذ على 57% من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للدول العربية

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، عن ارتفاع عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول للعربية خلال العام 2022، بمعدل 74% إلى 1617 مشروعًا، وتكلفتها الاستثمارية بمعدل 358% إلى 200 مليار دولار.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الخميس، قالت المؤسسة وفقا للتقرير السنوي الـ38 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، أن تلك المشروعات تركزت في مصر بحصة 53% من التكلفة الاستثمارية، وفي الإمارات بحصة 57% من عدد المشروعات، لتبلغ قيمتها التراكمية في المنطقة خلال الـ 20 عاما الماضية، 1.5 تريليون دولار، من خلال أكثر من 16 ألف مشروع وفرت ما يزيد عن مليوني فرصة عمل.

وقال عبدالله أحمد الصبيح، مدير عام «ضمان»، في افتتاحية التقرير السنوي، إن رصد المؤسسة لـ155 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 30 جهة دولية، كشف عن تغيرات في ترتيب الدول العربية عالميا في 4 مجموعات رئيسية للمؤشرات (السياسية والاقتصادية والتنظيمية وعناصر الإنتاج) ذات الصلة بمناخ الاستثمار في دول المنطقة خلال عام 2022.

وأشار الصبيح إلى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية، انعكست إيجابا على عدد المشروعات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة وتكلفتها الاستثمارية، مع توقعات باستمرار الأداء القوي في عام 2023، لاسيما بعد ارتفاع عدد المشروعات الأجنبية الواردة للمنطقة، وفق قاعدة بيانات FDI Markets بمعدل 28% والتكلفة بمعدل 70% لتبلغ 74 مليار دولار، خلال الثلث الأول من العام 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وخصوصا إذا تحسنت الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، وانحسرت التداعيات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.

ووفق بيانات التقرير، حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة من حيث عدد المشروعات بنحو 923 مشروعا؛ أما قطاعيا فقد حل قطاع الطاقة المتجددة في المقدمة على صعيد التكلفة الاستثمارية بحصة 60%، فيما حل قطاع البرمجيات في المقدمة وفق عدد المشاريع بحصة 23.4% من الإجمالي.

وأشار إلى استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال العام 2022، ولاسيما بعدما زاد عدد مشروعات الاستثمار العربي البيني بمعدل 84% الى 245 مشروعاً، والتكلفة بمعدل 623% إلى 45.6 مليار دولار خلال العام نفسه.

وأكد أن المؤسسة التي تعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم، ومع قرب احتفالها باليوبيل الذهبي لإنشائها وبلوغ الحجم التراكمي لعملياتها المضمونة نحو 27 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، تواصل مساعيها وجهودها الرامية لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم.

ونوه المدير العام للمؤسسة إلى أهمية إسراع دول المنطقة في تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية، والاقتصادية، والمؤسسية، لاسيما مع تزايد حدة المنافسة بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعاتها المختلفة، خصوصا في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها دول المنطقة والعالم بأسره.