بوتين: روسيا حريصة على تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية مع إفريقيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا حريصة على تعميق الصلات التجارية والاستثمارية مع إفريقيا، مشيرًا إلى أن قيمة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، بلغت 18 مليار دولار في العام الماضي.

وأضاف خلال كلمة، ضمن فعاليات القمة الإفريقية الروسية بمدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس، أنه على يقين بزيادة التبادل التجاري بين موسكو ودول القارة السمراء، في المستقبل.

وأشار إلى أن القمة الإفريقية الروسية، ستناقش كل المسائل المتعلقة بالأجندة المالية والاستثمارية والاجتماعية، تزامنًا مع ما يشهده العالم من تغيرات في المجالين الرقمي والإعلامي.

ولفت إلى إجراء العديد من النقاشات البناءة والمفيدة، في إطار ورش العمل المنبثقة من المنتدى والقطاع اللوجستي والنقل والزراعة والأموال والصحة العامة.

وأكمل: «قدرات إفريقيا بديهية للجميع، معدلات نمو الناتج القومي المحلي للقارة خلال السنوات الـ20 الأخيرة تفوق المعدلات العالمية، كما أن عدد السكان يقترب من 1.5 مليار، ويتزايد مقارنة بأي مكان في العالم».