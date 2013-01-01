نيوزويك: تصرفات ميلانيا ترامب ستجذب الأنظار خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

رجحت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أمس الأربعاء، أن تجذب تصرفات السيدة الأمريكية الأولي السابقة ميلانيا ترامب اهتماما كبيرا خلال سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل، خاصة مع مواجهة زوجها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لتهم جنائية متعددة.

وابتعدت ميلانيا عن أضواء الإعلام منذ مغادرتها البيت الأبيض في يناير 2021 ، وكان لها ظهور نادر مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية خلال مايو الماضي، أعربت فيه عن تأييد حملة ترامب الانتخابية.

ولم تظهر ميلانيا إلى جانب ترامب في حدث سياسي منذ نوفمبر 2022، عندما أطلق حملته الرئاسية لعام 2024 من منتجع مار إيه لاجو بولاية فلوريدا، ولم تنضم ميلانيا إلى زوجها في أي تجمع انتخابي، كما لم تكن حاضرة عندما وجهت إليه لائحتى اتهام في نيويورك وفلوريدا، في إطار قضيتي شراء صمت الممثلة الإباحية ستومي دانيلز حول علاقة غير مشروعة جمعت بينهما، وقضية الاحتفاظ بوثائق سرية للبيت الأبيض بعد مغادرته منصبه.

وفي حديثها إلى قناة فوكس نيوز في مايو الماضي، أيدت ميلانيا الحملة الانتخابية لزوجها قائلة: "حقق زوجي نجاحا هائلا في إدارته الأولى، ويمكنه أن يقودنا نحو العظمة والازدهار مرة أخرى"

واضافت أنه "يحظى بدعمي، ونتطلع إلى استعادة الأمل في المستقبل".

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم ترامب في السباق على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، على الرغم من القضايا التي تلاحقه.