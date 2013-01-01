البنك المركزي الأوروبي يرفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي لكبح التضخم

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم، رفع معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 4.25 بالمائة.

وتعد هذه تاسع مرة على التوالي يرفع فيها المركزي الأوروبي نسبة الفائدة منذ العام الماضي، وذلك للسيطرة على التضخم المستمر في منطقة اليورو.

وسوف يقرض البنك المركزي الأوروبي الآن البنوك المركزية بفائدة تقدر بـ 4.25 في المائة، فيما ستحظى الأموال المودعة من جانب البنوك لدى البنك المركزي بفائدة تقدر بـ 3.75 في المائة في المستقبل.

وكان من المتوقع على نطاق واسع رفع معدل الفائدة، كما أن كريستين لاجارد رئيسة البنك كانت قد ألمحت سابقا لزيادة معدل الفائدة خلال الشهر الجاري.

وجاء قرار زيادة الفائدة مع استمرار تسارع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة في منطقة اليورو؛ إذ ارتفع إلى 5.5 في المئة خلال يونيو الماضي، بعد أن كان 5.3 في المئة خلال مايو الماضي.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد بدأ سلسلة غير مسبوقة من عمليات رفع معدل الفائدة منذ يوليو 2022 في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم.

ويتماشى قرار المركزي الأوروبي مع نظيره الأميركي؛ إذ أعلن الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء زيادة أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 5.5 في المئة، بعد توقفه عن رفع الفائدة مؤقتا في يونيو الماضي.