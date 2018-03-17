روسيا: اكتشاف آثار متفجرات على سفينة دخلت ميناء أوكرانيا مؤخرا بموجب اتفاق الحبوب

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الخميس، بالعثور على آثار متفجرات على متن سفينة شحن، كانت متجهة من تركيا إلى روستوف.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أشار الجهاز إلى أن آثار المتفجرات اكتشفت على متن سفينة دخلت ميناء أوكرانيا مؤخرًا، بموجب اتفاق الحبوب.

وأدى تعليق روسيا العمل باتفاق تصدير القمح من أوكرانيا، إلى صدور تحذيرات رهيبة من حدوث نقص حاد في الغذاء في الدول الإفريقية، التي تتعامل مع تبعات الجفاف.

وسمح الاتفاق، الذي جُدد ثلاث مرات منذ أن دخل حيز التنفيذ في يوليو 2022، لسفن الشحن بالمرور عبر ممر مائي في البحر الأسود من الموانئ الأوكرانية في أوديسا وتشورنومورسك ويوزني/ بيفيديني وإليها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واضحًا حيال موقف موسكو من أنها ستعود للاتفاق، حالما يقوم الغرب بتلبية مطالبها الأساسية؛ التي تشمل رفع القيود واستئناف الأنشطة المالية.

وانخرطت جهات دولية، تقودها الأمم المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الإفريقية، في حوار مع المسؤولين الروس؛ من أجل إيجاد حل يحمي الأمن الغذائي.