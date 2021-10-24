صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن تأسيس شركة أسفار للاستثمار السياحي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم عن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي أسفار، لتعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشاريع السياحية بمختلف مدن المملكة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية.



وستعمل /أسفار/ وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة، واستحداث فرص للمقاولين والموردين المحليين، إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في تطوير المشاريع والوجهات السياحية، وخلق بيئة تنافسية، مما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة.



كما ستعمل الشركة على الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، الذي يربط بين القارات الثلاث، آسيا وأوروبا وأفريقيا، إضافة إلى الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية للمدن.



وقال مشاري الإبراهيم مدير قطاع الترفيه والسياحة والرياضة في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة في تصريح له "إن /أسفار/ ستسهم في تفعيل دور مدن المملكة وزيادة مساهمتها في تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث سيتم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية لكل مدينة، بما يعزز تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه في المملكة".



وأضاف: يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز منظومة القطاع السياحي، ودعم التكامل بين المشاريع والشركات المملوكة ضمن القطاع، لافتا إلى أن تأسيس الشركة يتماشى مع استراتيجية الصندوق الهادفة للمساهمة في إطلاق إمكانات القطاع السياحي، التي تتيح العديد من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، واستحداث العديد من فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد.