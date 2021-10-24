بدأ اليوم تشغيل خدمات الخط الملاحي الجديد (ميدل إيست 6)، الذي يربط ميناء حمد الدولي بموانئ 5 دول عربية شقيقة، وهي: المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المغربية.

وقالت "كيوتيرمنلز" الشركة المشغلة للميناء في تغريدة لها على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: إن خدمات الخط الملاحي الجديد ستوفر فرصا إضافية للتجارة المباشرة بين الدول، من خلال خدمة منتظمة، وعبور أسرع وفعال من حيث التكلفة.

وأشارت الشركة إلى أن خط سير الخدمة الجديدة سيمر بنحو 10 موانئ؛ هي: ميناء حمد الدولي في دولة قطر، ميناء الدمام السعودي، ميناء الجبيل السعودي، ميناء جبل علي الإماراتي محطة 2، ميناء الدقم العماني، ميناء صلالة العماني، ميناء السويس المصري، ميناء شرق بور سعيد المصري، ميناء طنجة المتوسط المغربي محطة 2، ميناء طنجة المتوسط المغربي.