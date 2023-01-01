مركز المناخ يحذر من لفحة الأرز: مرض خطير وسريع الانتشار ولابد من الفحص المبكر للمحاصيل

وجه الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، نصيحته للمزارعين بضرورة الفحص الجيد لمحاصيل الأرز، وبمجرد ملاحظة وجود بقع بنسبة 10% من مرض «لفحة الأرز»، فلابد من التعامل معها بالمركبات العلاجية والمبيدات ورش المحصول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأربعاء، أنه في حال التقاعس عن الملاحظة والعلاج، فسوف يشكل خطرًا كبيرًا على حقول عديدة وليس على حقل واحد، بل من الممكن يصل تأثيره على محافظة بأكملها، نظرًا لخطورته وسرعة انتشاره.

وأوضح أن ما يسمى بـ «لفحة الرز»، هو مرض يصيب محاصيل الأرز، مثله مثل باقي الأمراض النباتية التي تصيب محاصيل أخرى، منوهًا أن لكل مرض ظروف مناخية معينة.

وذكر أن هذا المرض يناسبه أن يكون المحصول مستنزف فسيولوجيًا، الموجات الحارة الحالية بها طاقة حرارية كبيرة جدًا مصاحبة لدرجات الحرارة؛ بسبب المرتفع الموجود فوق البحر المتوسط، وبالتالي عدم حدوث تسريب لحرارة الأرض ليلًا.

وأفاد بأن هذا المرتفع مازال قوي ومتعمق، على الرغم من أنه كان يجب أن يتحلل ويختفي وينتهي ويتلاشى بعد أربعة أيام، ولكن ما زالت الموجة مستمرة بسبب هذا المرتفع في إطار التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وأوضح أن النبات كائن حي ويتأثر بشدة بتغيرات المناخ، والأرز من المحاصيل الصيفية التي بطبيعتها تتحمل درجات الحرارة العالية، ولكن زيادة طول الموجة الحارة والطاقة الحرارية الكبيرة أضعف قدرة نمو النبات بصورة طبيعية.