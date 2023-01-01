محافظ بورسعيد: استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية بسهل الطينة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية بمنطقة سهل الطينة والمتابعة الدورية للمحاصيل الاستراتيجية الصيفية الأرز والذرة.

وأكد وجود اهتمام كبير لزيادة الرقعة الزراعية داخل محافظة بورسعيد من المحاصيل الاستراتيجية، مع الاهتمام بوجود المتابعات المستمرة مع بداية الزراعة بما يحقق أهداف التعمير والتنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

ولفت إلى ضرورة التنسيق بين كل الجهات الزراعية المختصة لاتخاذ كل التيسيرات والتدابير اللازمة، وتشكيل لجنة بالإدارات المختلفة داخل مديرية الزراعة، تحت إشراف الدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة، لمتابعة كافة المحاصيل الزراعية الصيفية بالتزامن مع بداية موسم الزراعة لمتابعة الزراعات وفحصها للنهوض بالزراعة الصيفية، وتوعية المزارعين بخطورة أي آفات وكيفية التصدي لها، والتواجد مع المزارعين والمتابعة المستمرة، فضلًا عن التواصل معهم لحل جميع مشاكلهم وتوفير كل التسهيلات وتذليل أي معوقات للمزارعين.