روسيا تعتقل أحد بحاريها بتهمة الضلوع في مؤامرة لمهاجمة سفينة حربية

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إن روسيا ألقت القبض على أحد بحارتها بسبب مؤامرة مزعومة لتنفيذ "هجوم إرهابي" على سفينة حربية في أسطولها بالبحر الأسود.



وأضاف الجهاز في بيان أن المؤامرة المزعومة كانت تستهدف "سفينة.. مسلحة بأسلحة عالية الدقة"، بحسب وكالة "رويترز".



وتابع أن المشتبه به "جنده جهاز مخابرات أوكراني"، وأنه اعتُقل وبحوزته قنبلتان بدائيتان، ويشتبه أيضا في أنه ضالع في نقل أسرار الدولة إلى أوكرانيا.



ووجهت روسيا سابقا اتهامات أقل، مثل الفرار من الخدمة العسكرية، لبعض جنودها. لكن الاتهامات الموجهة للبحار شديدة الخطورة وتتضمن اتهامات محتملة بالإرهاب والخيانة وإفشاء أسرار الدولة وحيازة مواد متفجرة بشكل غير قانوني.



ولم يسهب البيان في تفاصيل، ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من الواقعة بشكل مستقل.



ويقع المقر الرئيسي لأسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.