بريطانيا تقدم 30 مليون جنيه إسترليني دعما للاجئين في الأردن

بحث أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم، مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، قضايا إقليمية، خاصة القضية الفلسطينية، والعبء الذي يتحمله الأردن جراء استضافة اللاجئين في ظل تراجع الدعم الدولي.



وأعلن كليفيرلي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الصفدي، عن تقديم بلاده دعما بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني للاجئين في الأردن، قائلا "إن العالم يعترف بالضغط الذي يواجهه الأردن بسبب استضافة اللاجئين"، لافتا إلى أن الأردن كان موطنا لعدد كبير من اللاجئين لسنوات طويلة.



وأوضح أن الأردن يلعب دورا مهما جدا في المنطقة وفي صنع السلام، مؤكدا دعم بلاده لحل الدولتين.



وشدد الوزير البريطاني على أن العلاقات الأردنية البريطانية قوية في جميع المجالات، معتبرا الأردن حليفا استراتيجيا وثيقا لبلاده.



من جهته، أكد الصفدي أن السلام يعد خيارا استراتيجيا لبلاده والفلسطينيين، مشيرا إلى أن الإجراءات الاستفزازية للاحتلال الإسرائيلي تقوض حل الدولتين.



تجدر الإشارة إلى أن الأردن يستضيف نحو 760 ألف لاجئ معظمهم من اللاجئين السوريين، ما يجعلها ثاني دولة من حيث استضافة اللاجئين السوريين نسبة لعدد السكان بعد لبنان.