بوجدانوف: محاولات الغرب لعرقلة القمة الروسية الإفريقية باءت بالفشل

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، في حديث لمراسل "تاس"، إن كل محاولات الدول الغربية لعرقلة عقد القمة الروسية- الإفريقية الثانية في بطرسبورج، باءت بالفشل.

وأضاف بوجدانوف، الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا: "لقد فشلت كل هذه المحاولات بشكل قاطع"، وذلك وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وشدد نائب الوزير، على أن عدد المشاركين في هذه القمة ليس أقل من القمة الأولى - حوالي 20 شخصية من المقام الأول، وهناك عدد كبير فعلا من المقام الثاني.

وتابع بوجدانوف: "نحن لا نفرض أي شيء على أي أحد. وعلى عكس الغرب، نحن نحترم المساواة في السيادة بين الدول، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة".

كما قال: "يتذكر الأصدقاء الأفارقة مساعدتنا خلال نيلهم الاستقلال وإقامة الدولة. والوضع الحالي لعلاقاتنا هو عمل حقيقي يقوم على مبادئ المعاملة بالمثل والحوار المتكافئ".

يشار إلى أن القمة الروسية - الإفريقية الثانية تعقد في معرض إكسبو في بطرسبورج في يومي 27 و28 يوليو، وبشكل متواز معها يقام منتدى اقتصادي وإنساني.

وسيكون شعار الفعالية، كما وفي المرة السابقة: "من أجل السلام والأمن والتنمية".