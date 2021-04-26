الانتهاء من فك وإعادة تركيب قبة رقية دودو بمنطقة الإمام الشافعي

نجح فريق عمل من مهندسي ومرممي وآثاري قطاعي المشروعات والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في الانتهاء من أعمال فك، وإعادة تركيب وترميم قبة "رقية دودو" الأثرية بمنطقة الإمام الشافعي.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن عملية فك القبة من موقعها الأصلي وإعادة تركيبها وترميمها بموقها الجديد، الذي يقع على بعد 30 مترا من موقعها الأصلي، استغرقت 3 أشهر من العمل الشاق والجاد لحمايتها والحفاظ عليها من المياه الجوفية التي غمرت جزءا منها ونمو وانتشار نبات الهيش حولها.

وأكد "وزيري"، أنه قبل أعمال الفك والنقل وإعادة التركيب أجرى فريق العمل الدراسات اللازمة لذلك، ومعالجة التربة في الموقع الذي جرى تخصيصه لإعادة تركيب القبة، بما يضمن سلامتها والحفاظ عليها، مثمنا المجهودات التي بذلها فريق العمل لإنقاذ هذا الأثر الهام والحفاظ عليه.

وأشار إلى أن جميع الأعمال تمت بأيادي مصرية خالصة، وبتمويل ذاتي من المجلس الأعلى للآثار.

ومن جانبه، كشف عاطف الدباح المشرف على المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن توثيق القبة وجميع عناصرها المعمارية قبل وبعد وأثناء أعمال الفك والتركيب، وعملية نقل القبة ساهمت في إظهار الواجهات الأربعة الأصلية للقبة والتي لا يوجد أي تصوير لها سوى تلك الصورة الموجودة في كتاب وصف مصر.

وتابع: "جرى تسجيل قبة رقية دودو في عداد الآثار الإسلامية عام 1951، وهي تقع في عين الصيرة بمنطقة آثار الإمام الشافعي، ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 1757، حيث أنشأتها السيدة بدوية بنت شاهين لابنتها رقية دودو بنت الأمير رضوان بك الفقاري، والتي توفيت صغيرة بسبب وباء الطاعون فأنشأت لها والدتها هذه القبة لدفنها بها، وسبيل يعلوه كتاب بمنطقة سوق السلاح".

وجاء تصميم القبة على الطراز العثماني، وهي عبارة عن قبة فوق 4 عقود محمولة على 4 أعمدة وتربط بين العقود روابط خشبية، يتوسطها مصطبة حجرية بها تركيبة رخامية مزخرفة وعليها كتابات دعائية للمتوفاة.