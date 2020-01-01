استخدام روبوتات ذكية في صيانة تلسكوب فاست الصيني العملاق

تعتزم الصين إدخال خمسة أنظمة ومنصات روبوتية ذكية لصيانة التلسكوب اللاسلكي الكروي الصيني بقطر 500 متر (فاست)، بعد أن اجتازت عمليات الفحص.



وأوضح جيانغ بنغ، كبير المهندسين المشغلين للتلسكوب في تصريح له اليوم، أن الروبوتات الذكية ستساعد في حماية عمليات تشغيل التلسكوب، وزيادة مدة المراقبة وكفاءتها مع تعزيز المزيد من النتائج العلمية.



وتوقع في سياق متصل أن "تضيف الروبوتات الذكية إلى مدة المراقبة لدى التلسكوب نحو 30 يوما سنويا".



يذكر أن التلسكوب الكروي الصيني "فاست"، هو أكبر تلسكوب لاسلكي ذي طبق واحد في العالم، مع مساحة استقبال تساوي 30 ملعب كرة قدم. حيث بدأ العمل رسميا في 11 يناير من العام 2020.