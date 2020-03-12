الكويت تشكر مصر على تعاونها في تقصي واقعة حرق علم البلاد

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن شكرها وتقديرها لوزارة الخارجية والجهات المختصة في مصر، على حُسن تعاونها وسرعة تجاوبها للوقوف على حقيقة واقعة حرق علم دولة الكويت الذي تم نشره على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان للخارجية الكويتية، اليوم الخميس، أن السلطات المختصة في مصر نفت وجود أية دلائل تشير إلى أن مستخدم الحساب المذكور مصري الجنسية أو مقيم فيها.

وجددت الخارجية الكويتية، تأكيدها على متانة العلاقات الأخوية التي تربط دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة وحرصهما المتبادل على اتخاذ ما يلزم لمنع أية إساءة تؤثر على العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط كلا البلدين الشقيقين.