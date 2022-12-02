البطاقة الدولية تؤخر مشاركة أوباما مع الزمالك

سيتعين على الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الانتظار لحين وصول البطاقة الدولية للاعب الفريق يوسف إبراهيم "أوباما" وذلك بعد عودته من الإعارة لنادي الحزم السعودي.

وساهم أوباما الموسم الماضي في تأهل الحزم لدوري روشن السعودي للمحترفين، وصعوده بين الكبار قبل أن يعود هذا الصيف لينتظم ضمن صفوف الأبيض.

وقام الزمالك بقيد كل من حمدي علاء – العائد من إعارة للبنك الأهلي – وأحمد ذكي المدافع الأيسر ضمن قائمته، لكنه ينتظر البطاقة الدولية لأوباما من أجل استكمال قائمته وحتى يتمكن اللاعب من المشاركة مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد المنستيري مساء الجمعة في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية، حيث تضم مجموعته أيضا كل من الشباب والنصر السعوديين.