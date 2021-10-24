العاهل الأردني يبحث مع وزير الخارجية البريطاني خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، مع جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني، الذي يزور عمان حاليا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.



وناقش الجانبان، خلال اللقاء، آخر المستجدات إقليميا ودوليا، وأهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية، وإيقاف أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام.



كما تطرقا إلى أزمة اللاجئين وآثارها على المجتمعات المستضيفة، وأهمية الاستمرار بتوفير الدعم الدولي بهذا الخصوص، والعمل على إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة؛ للحيلولة دون نشوب المزيد من أزمات اللجوء، وتمكين اللاجئين من العودة الطوعية والآمنة إلى بلدانهم.