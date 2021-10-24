قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن شهد انخفاضًا خلال الأيام القليلة الماضية، موضحًا أن سعر الدواجن في المزرعة إلى 55 جنيهًا، وتزيد من 8 إلى 10 جنيهات للمواطن.

وأضاف خلال لقاء له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الخميس، أن الأسعار انخفضت بنسبة 30% مقارنًة بأسعارها في فبراير الماضي، لتتراجع بنسبة 15% خلال الأسبوعين الماضيين فقط.

وأرجع أسباب انخفاض الأسعار بالدواجن إلى عدة عوامل منها، تراجع أسعار الأعلاف بنسبة 35%، حيث وصل سعر طن الصويا إلى 27 ألفًا جنيه، وسعر طن الذرة إلى 14 ألفًا جنيه، مؤكدًا أن تراجع الأسعار شجع المُربي وأن أساس التوازن والتراجع في الأسعار هو الإنتاج.

ولفت إلى التأثير السلبي لارتفاع درجات الحرارة على قطاع الدواجن، لأن الدواجن تعيش في عنابر مغلقة لها درجات حرارة تتراوح من 25 إلى 26 حد أقصى، منوهًا أن هناك تبريدًا صحراويًا ولكن لا يصل إلى الحد المطلوب، ما دفع كل المنتجين لجئوا لتسويق الدواجن مبكرًا خوفًا من النفوق لأن درجات الحرارة تؤثر في معامل التحويل وترفع نسبة النافق بالإضافة إلى موت الدواجن ذات الأوزان الكبيرة.

ولفت إلى ضرورة تطبيق عدم التداول الحي للطيور، لأنها الأفضل صحيًا وحضاريًا واقتصاديًا للمستهلك والمنتج في نفس الوقت، منوهًا أن هذا التطبيق سيساهم في تخفيض حلقات التداول ما يعود بالفائدة على المنتج والمستهلك وتخفيض الفارق في السعر ما بين المزرعة ووصلها للمواطن.