الرابعة بالثانوية الأزهرية في سوهاج: سألتحق بكلية الطب

لم تجد مروة نور الدين أبو ضيف عثمان، ابنة قرية المحامدة البحرية بسوهاج، الطالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي، اسمها بين الأوائل الذين نشر صورهم مساء أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم ثقتها بإجاباتها ومجهودها، فانتظرت اليوم لحين إعلان النتيجة.

وقالت مروة لـ"الشروق"، إنها ظلت تحاول الحصول على النتيجة برقم الجلوس لأكثر من مرة حتى كادت أن تيأس، إلى أن استطاعت في النهاية الحصول على نتيجتها، لتصرخ: "أنا أكيد من الأوائل"، لتتلقى اتصالا من الشيخ أحمد حمادي مدير المنطقة الأزهرية بسوهاج، ليؤكد لها حصولها على المركز الرابع بالقسم العلمي على مستوى الجمهورية بنسبة 99،69%.

وأعربت مروة، عن سعادتها لتحقيق حلمها بالحصول على مركز متقدم، قائلة: "صليت ركعتين شكر لله"، مشيرة إلى أنها تحلم بالالتحاق بكلية الطب البشري.

وأوضحت عفاف السيد، والدة مروة، أنها كانت متوقعة تفوق ابنتها، فهي الأولى دائما منذ المرحلة الابتدائية على المحافظة، ولكن لم تتوقع ترتيبا على مستوى الجمهورية، فكان هذا مفاجأة لها.

وتمنت والدة مروة التحاق ابنتها بكلية الطب البشري، فشقيق مروة الأكبر صيدلي، ولديها 5 أشقاء أصغر منها، تحلم بتفوقهم جميعا وحصولهم على شهادات طبية، لتكون أكملت ووالدهم مسيرتهم التعليمية.

ومن ناحية أخرى، هنأ الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، من خلال اتصال هاتفي، مروة نور الدين أبو ضيف عثمان، الطالبة بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي فتيات، الحاصلة على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية بالقسم العلمي بشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023، متمنيًا لها مزيدًا من التفوق والتقدم.

وأعرب رئيس المنطقة، عن خالص تقديره وتهانيه لأسرة الطالبة على ما بذلوه من جهد ورعاية لتحقق المركز الرابع على مستوى الجمهورية، كما قدم التهاني لأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى محافظة سوهاج ولجميع الناجحين، متمنيًا حظ أوفر في العام القادم لمن لم يحالفه التوفيق في الدور الأول.