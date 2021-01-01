رئيس شعبة الدخان يطالب بقطع مجلس النواب إجازته البرلمانية لحل أزمة السجائر

طالب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، مجلس النواب بضرورة قطع إجازته البرلمانية للتدخل وحل أزمة السجائر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأربعاء، أن هناك أزمة في السجائر بدأت منذ تقدم وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتعديل الضرائب الخاصة بالسجائر، وذلك بهدف زيادة المستهدف من حصيلة بيع السجائر والمعسل بقيمة 6 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن هناك 3 خطوات لابد من اتخاذهم حتى يتم الوصول إلى تحصيل 6 مليارات، وفي مقدمتها عدم توفر المادة الخام، مؤكدًا أن فارق الأسعار في أنواع السجائر بمثابة كوميديا سوداء، وكل هذه الأموال المحصلة بين السعر الرسمي للسجائر، وسعرها في السوق السوداء يذهب إلى التجار، ولا يدخل في خزانة الدولة.

وتابع أن تأخر الحكومة في حل هذه الأزمة مشكلة كبيرة، وإذا كانت لا تستوعب تفاصيلها فالمشكلة ستكون أكبر، و لابد من تدخلها لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر غير المبررة.

وأشار إلى أن التجار يخزنون السجائر، الأمر الذي تسبب في وجود حالة من الشح بالسجائر، وبالتالي أتاح الفرصة للتجار بوضعهم السعر على حسب أهوائهم الشخصية، دون أن تتحصل الحكومة على أي مبالغ مالية من هذه الفروق في الأسعار بين الرسمي وبين ما يباع في السوق الموازي، مدللًا بفارق السعر في سجائر كليوباترا بلغ سعرها 24 جنيها بينما يبيعها التجار بـ55 جنيها.