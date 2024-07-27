 تحرير 151 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات تفتيشية على الأسواق في المنوفية - بوابة الشروق
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تحرير 151 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات تفتيشية على الأسواق في المنوفية

مصطفى الملاح
نشر في: السبت 27 يوليه 2024 - 12:41 م | آخر تحديث: السبت 27 يوليه 2024 - 12:41 م

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تحرير 151 محضرا تموينيا، تنوع ما بين 97 محضر مخالفات مخابز، و54 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن، وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة، وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، وذلك خلال حملات تفتيشية بنطاق المحافظة.
وأشار محافظ المنوفية، في بيان اليوم السبت، إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، شنت حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع مندوبين من إدارة الطب البيطري، وإدارة التموين على محلات بيع اللحوم، أسفرت عن ضبط 22 كيلوجرامًا من اللحوم البلدية بالعظم مذبوحة خارج المجازر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتقديمها للنيابة العامة لإعمال شئونها.
وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المخابز والأسواق ومحلات بيع اللحوم والسلع الغذائية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.

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