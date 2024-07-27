واصل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق، قطار انتصاراته في بطولة الدوري بعدما حقق الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0.

وانتصر الأهلي على المصري بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ورغم أن أهم شيء في هذه المرحلة بالنسبة للأهلي هي جمع النقاط من أجل تحقيق لقب الدوري بشكل رسمي والاستعداد للموسم الجديد مبكرًا، إلا أن السويسري مارسيل كولر، لا يزال يواصل كتابة التاريخ مع الفريق الأحمر.

وكانت مباراة المصري هي الـ 115 لكولر مع النادي الأهلي منذ أن تم التعاقد معه في أواخر عام 2022، حيث قاد الفريق للفوز في 82 مباراة وتعادل في 22 مواجهة قبل أن يخسر 11 لقاءً.

ولكن هذه المباراة كانت مفتاح السعادة لكولر على وجه التحديد، إذ كتبت له عدد من الأرقام القياسية كالتالي:

1- الأهلي لم يتلق أي خسارة في جميع المسابقات منذ مواجهة الزمالك التي أقيمت يوم 15 أبريل الماضي وانتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 2-1، أي أنه لم يُهزم منذ 102 يومًا.

2- الأهلي لم يتعثر بأي تعادل منذ مواجهة الترجي التي أقيمت يوم 18 مايو الماضي "أي منذ 69 يومًا"، والتي أقيمت على استاد رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي توج بها الفريق الأحمر في النهاية بعد الفوز في الإياب بنتيجة 1-0.

3- مارسيل كولر يعادل رقم حسام البدري وريني فايلر، كأكثر من حقق انتصارات في بطولة الدوري المصري بموسم واحد مع الأهلي برصيد 16 فوز متتالي، ويفصله فوز وحيد ليعادل رقم البرتغالي مانويل جوزيه.