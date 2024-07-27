الهلال الأحمر الإماراتي: سنواصل تقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة أهالي غزة

أكد الامين العام للهلال الاحمر الاماراتي راشد مبارك المنصوري أن دولة الامارات سوف تستمر في تقديم المساعدات الانسانية لدعم وتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة.

وقال المنصوري ـ في تصريح خاص لقناة ( سكاي نيوز) الاخبارية اليوم السبت ـ إن الامارات تحرص في كل مرة ترسل سفينة مساعدات إنسانية إلى غزة على أن تكون أكبر حمولة من التي سبقتها لتلبية احتياجات أهالينا في القطاع، مضيفا أنه يتم الاستعداد حاليا لارسال سفينة مساعدات إنسانية خامسة لاهالي القطاع.

وكان محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، قد استقبل أمس الجمعة، سفينة المساعدات الإماراتية لدى وصولها إلى ميناء العريش البحري، والتي تحمل على متنها 5340 طنا من المواد الإنسانية ضمن عملية "الفارس الشهم 3 "، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.