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أعلنت السعودية، اليوم السبت، رصد زلزال بقوة 7ر4 درجة على مقياس ريختر يبعد مسافة 161 كيلومتراً غرب محافظة الليث غربي المملكة وسط البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل في بيان له "هيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت... زلزالا وسط البحر الأحمر، يبعد مسافة 161 كيلومترًا غرب محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، في تمام الساعة 1209 من صباح اليوم السبت".

وأوضح طارق أبا الخيل "أن قوة الزلزال بلغت 7ر4 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه على عمق نحو 4ر10 كيلومترات".

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في وقت سابق اليوم السبت بتسجيل هزتين أرضيتين قويتين في منطقة البحر الأحمر، بالقرب من سواحل السعودية والسودان.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني إن الهزة الأولى بلغت قوتها 7ر4 درجات على مقياس ريختر.

أما الهزة الثانية فقد بلغت قوتها 2ر4 درجات، وتبعد حوالي 174 كيلومترا شمال شرق مدينة طوكر التابعة لولاية البحر الأحمر السودانية.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع خسائر أو تأثيرات حتى الآن جراء الهزات الأرضية من السلطات المحلية في السعودية والسودان.