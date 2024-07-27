أحالت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثالثة عشر برئاسة المستشار أسامة عاكف، وعضوية المستشار عصام فايد والمستشار أسامة دبوس، أوراق المتهم "إسلام.ص.ال"، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 22 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم في القضية.

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا بتغيب شاب يدعى "رامي.ع.ي، 27 عاما"، مقيم مركز الرحمانية أثناء ذهابه إلى مركز إيتاي البارود، لأحد أصدقائه بقرية موردة اشليمه التابعة لذات المركز.

وتم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم شرطة إيتاي البارود، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة "إسلام.ص.ال"، والذي قام بالاعتداء على المجني عليه لوجود خلافات مالية بينهما، حيث أنهي حياته ثم قام بدفن جثمانه في أرض زراعية بقرية موردة اشليمه بمركز إيتاي البارود، وتم ضبط المتهم، واستخراج الجثمان وإجراء المعاينة التصويرية.

وبالعرض على جهات التحقيق قررت عرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، ودفنه عقب الكشف الطبي بمعرفة ذويه.