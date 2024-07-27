لافروف يعرب عن خيبة أمل روسيا إزاء النهج الغربي في تسوية الأزمة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده لا تملك أوهاما بشأن نهج الدول الغربية في تسوية الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن لافروف قوله: "إن شبه جزيرة القرم تجري استفتاء مفتوحا وشفافا بحضور العديد من المراقبين الدوليين، بينما يرفض الغرب هذه النتائج"، وتابع: "إن مبدأ سلامة الأراضي قد انتهك".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "وقبل ذلك، عندما انفصلت كوسوفو دون أي استفتاء، أشاد الغرب بشكل عام بأنه هو الذي دبر هذا الانفصال، قائلا إن ألبان كوسوفو بهذه الطريقة نفذوا مبدأ تقرير المصير للشعوب.. لذلك فليس لدينا هنا أي أوهام حول كيفية استمرار الغرب في عمله".