الحكومة: بذلنا جهودا لتطوير البنية التحتية وتوفير مناخ ملائم للمستثمرين الأجانب

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قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن منطقة الساحل الشمالي بأكملها وكل الأنشطة التي تتم هناك تمثل عامل جذب للسياحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المهرجان» عبر شاشة «dmc»، مساء السبت، أنّ عامل الجذب الأساسي للسياحة يتمثل في توافر الخدمات والبنية التحتية.

وأشار إلى أن جذب السياحة الوافدة تطلب توفير البنية التحتية اللازمة والخدمات الأساسية سواء غرف فندقية أو منشآت خدمية وترفيهية.

ولفت الحمصاني، إلى أنَّ الحكومة بذلت جهودا لتطوير البنية التحتية وتوفير مناخ ملائم للمستثمرين الأجانب، كما تتيح المزايا والحوافز لهم.

وشدد على حرص الحكومة كذلك على متابعة معدلات التنفيذ في المشروعات المختلفة، وأن تكون هناك ثقة سواء لدى المستثمرين أو المواطنين في تنفيذ كل الخطط الحكومية وتنفيذ المشروعات وتسليمها في مواعيدها.

ونوه بأن الحكومة تتعامل مع الأمر من منظور شامل سواء من حيث تنفيذ المشروعات أو الالتزام بالقوانين المعمول بها وحل أي عوائق أمام الاستثمار الأجنبي.