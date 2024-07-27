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شهدت منطقة سكة زفتى التابعة لحي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انهيار عقار سكني قديم مكون من أربعة طوابق؛ فيما جرى انتشال أربع ضحايا ما بين وفاة وإصابة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية؛ إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار المنزل المشار إليه، وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلي موقع الحادث.

وأفاد شهود عيان، بانتشال جثة وثلاثة آخرين مصابين وجار البحث عن ضحايا آخرين أو من عدمه أسفل المنزل المنهار.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.