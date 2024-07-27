رئيس جهاز الشروق: إطلاق مبادرة لزراعة 3500 شتلة مثمرة

أعلن المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن مبادرة جديدة لزراعة 3500 شتلة مثمرة بالحدائق والجزر والميادين والمسطحات الخضراء بالمدينة.

وأوضح عبد المقصود، في بيان للجهاز اليوم، أن المبادرة بالجهود الذاتية لمضاعفة الرقعة الخضراء على مستوى المدينة، في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة "لتحسين الظروف المناخية".

وأشار رئيس الجهاز، في بيان، إلى زراعة 250 شتلة في الحي التاسع ودار مصر، وجارٍ استهداف وتجهيز عدد من الجزر وتدعيمها بالأشجار.

وأضاف أن الأشجار المثمرة تشمل 1500 شجرة ليمون، و1500 شجرة زيتون، و500 شجرة توت.

كما وجه رئيس الجهاز مسؤولي قطاع الزراعة والتجميل بمضاعفة أعمال الرعاية للأشجار والمزروعات بالمدينة حفاظًا على الثروة الزراعية؛ نظرًا لما تحققه من آثار إيجابية تؤدي إلى تحسين البيئة.